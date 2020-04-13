Если вам необходим профессиональный, качественный ремонт стиральных машин на дому, обращайтесь в специализированный сервисный центр. Мы быстро устраним любые поломки в вашем присутствии. Оставьте заявку. Наши консультанты быстро определят неисправность с ваших слов. Подберут необходимые запчасти на нашем складе. Мастер приедет к вам уже через час и приступит к работе.

Неисправности стиральной машины

Мы более десяти лет занимаемся ремонтом бытовой техники. Стиральные машины, есть в каждом доме и квартире. Мы определили наиболее частые поломки стиральных машин и всегда держим в запасе запасные части для срочного ремонта. В течении одного часа устраняются такие поломки:

Шум и скрежет во время работы. Проблема с амортизаторами, перекос барабана, износ ремня привода.

Нет нагрева воды. Требуется замена тэна

Не вращается барабан. Поврежден или порван ремень привода. Не работает двигатель. Вышел из строя блок управления.

Плохо набирает и сливает воду. Не работают, или засорены клапаны, фильтры

Не горят индикаторы на блоке управления. Не исправна плата, требуется замена, или ремонт.

Образование накипи. Требуется замена фильтров.

Проблемы, связанные с двигателем, устраняются в сервисном центре. Специалисты заменят ротор, статор, проводку, щетки двигателя. Такой ремонт стиральной машины обойдется намного дешевле, чем покупка новой машинки.

Мастера имеют высокую квалификацию. Используем качественное оборудование и инструменты для бесплатной диагностики и дальнейшего ремонта.

Позвоните нам. Телефон горячей линии работает круглосуточно. Мы выполним ремонт стиральных машин на дому в Казани любых марок: Whirlpool, Electrolux, Indesit, Нansa, Miele, LG, Zanussi, Bosch, Siemens, Samsung и т.д.