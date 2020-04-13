КАК МЫ РАБОТАЕМ?
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02. ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С ПРИЧИНОЙ ПОЛОМКИ
Опишите проблему и специалист сразу определит возможные причины поломки
03. ВЫЕЗЖАЕМ К ВАМ ДЛЯ РЕМОНТА
Согласовываем с вами время, когда приедет мастер стиральных машин на дом
По завершению ремонта, мастер показывает вам работоспособность. Если все впорядке, оплачиваете ремонт
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Все сделаем быстро и недорого! Мастер стиральных машин
Поломки, которые мы устраним
ЗА 1 ЧАС
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Вызов мастера в Казани Беплатно
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Диагностика (в случае ремонта) Бесплатно
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Протечка воды От 700 руб
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Стиральная машина сильно вибрирует От 800 руб
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Не работает отжим От 800 руб
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Не открывается дверца От 700 руб
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Стиральная машина не включается От 600 руб
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Не наливает воду От 800 руб
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Не сливает воду От 800 руб
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Барабан не крутится От 800 руб
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Стиральная машина шумит От 600 руб
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Не работает блок управления От 950 руб
Ремонт стиральных машин всех брендов
…и еще 105 брендов
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Все сделаем быстро и недорого!
Мастер стиральных машин
Реальные отзывы о нас
Все отзывы реальны — вы можете перейти по ссылкам на известные сайты и убедиться самим.
Светлана
Стиральная машинка не включалась. Мастер приехал вовремя, вежливый. Минут за сорок исправил поломку. Спасибо!
+7 (123) 456-78-90
Быстро дозвонилась, мастер ответил на все вопросы. Починили, теперь как и раньше отлично охлаждает!
Гузель
+7 (123) 456-78-90
Александр
Ремонт делают качественный. Цены вполне адекватные. Главное что решили проблему быстро. Запчасти для стиральной машины были у мастера при себе, ждать новые не пришлось вовсе.
+7 (123) 456-78-90
Альфия
У нас в отеле в прачечной перестала работать стиралка. Позвонили в Технобытсервис. Мастер еще по телефону назвал цену ремонта стиральной машины. Сделал все за час.
+7 (123) 456-78-90
Ремонт стиральных машин в Казани
Ищите, где можно найти хорошего мастера и выполнить качественный ремонт стиральных машин на дому?
Если стиральная машина не включается, не отжимает, не не сливает воду, обратитесь в наш сервисный центр по ремонту стиральных машин в Казани «Мастерстиралкофф»
Мы ремонтируем любые модели : AEG, Ardo, Ariston, Asko, Beko, Вosch, Candy, Daewoo, Electrolux, Indesit, Нansa, Miele, LG, Siemens, Samsung, Whirlpool, Zanussi и многих других брендов.
Ремонт стиральных машин на дому в Казани
Если вам необходим профессиональный, качественный ремонт стиральных машин на дому, обращайтесь в специализированный сервисный центр. Мы быстро устраним любые поломки в вашем присутствии. Оставьте заявку. Наши консультанты быстро определят неисправность с ваших слов. Подберут необходимые запчасти на нашем складе. Мастер приедет к вам уже через час и приступит к работе.
Неисправности стиральной машины
Мы более десяти лет занимаемся ремонтом бытовой техники. Стиральные машины, есть в каждом доме и квартире. Мы определили наиболее частые поломки стиральных машин и всегда держим в запасе запасные части для срочного ремонта. В течении одного часа устраняются такие поломки:
Шум и скрежет во время работы. Проблема с амортизаторами, перекос барабана, износ ремня привода.
Нет нагрева воды. Требуется замена тэна
Не вращается барабан. Поврежден или порван ремень привода. Не работает двигатель. Вышел из строя блок управления.
Плохо набирает и сливает воду. Не работают, или засорены клапаны, фильтры
Не горят индикаторы на блоке управления. Не исправна плата, требуется замена, или ремонт.
Образование накипи. Требуется замена фильтров.
Проблемы, связанные с двигателем, устраняются в сервисном центре. Специалисты заменят ротор, статор, проводку, щетки двигателя. Такой ремонт стиральной машины обойдется намного дешевле, чем покупка новой машинки.
Мастера имеют высокую квалификацию. Используем качественное оборудование и инструменты для бесплатной диагностики и дальнейшего ремонта.
Позвоните нам. Телефон горячей линии работает круглосуточно. Мы выполним ремонт стиральных машин на дому в Казани любых марок: Whirlpool, Electrolux, Indesit, Нansa, Miele, LG, Zanussi, Bosch, Siemens, Samsung и т.д.
ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?
«Технобытсервис» занимается ремонтом бытовой техники с 2005 года. За это время мы значительно расширили клиентскую базу, завоевали доверие заказчиков, приобрели репутацию надежных исполнителей. Случилось это не благодаря рекламе. К нам регулярно обращаются, поскольку мы работаем:
БЫСТРО
Срочное устранение неисправности – Выезд мастера на дом. Наличие необходимых запчастей и инструментов, материалов.
БЮДЖЕТНО
Ремонт стиральных машин недорого – миссия компании. Мы устанавливаем адекватные расценки за счет того, что приобретаем расходные материалы у производителей техники, при этом не сотрудничаем с посредниками.
ОФИЦИАЛЬНО
На все виды работ вы обязательно получите гарантийный талон, если обратились в сервисный центр Казани. Работаем официально, поэтому мы не занимаемся халтурой.
НА ДОМУ
Вы вызываете специалиста – он приезжает для проведения ремонта в сжатые сроки. Это в значительной степени облегчает жизнь клиентам, экономит их средства, так как теперь нет нужды искать автомобиль
ФАКТЫ О НАС
Мы довольно долго работаем на рынке услуг и зарекомендовали себя, как надежный сервисный центр. Ремонт холодильников в Казани с длительной гарантией. Скидки постоянным клиентам. Собственный склад запчастей для холодиьников.
12
Лет на рынке услуг
2000+
Отремонтированных холодильников
96%
Довольных клиентов
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Вам срочно понадобился мастер по ремонту стиральных машин в Казани? Считайте, что вы нашли лучшего специалиста, поскольку каждый сотрудник сервисного центра – проходит ежегодные курсы повышения квалификации.
РЕМОНТ стиральных машин В КАЗАНИ БЫСТРО И НЕДОРОГО
Перечень работ, выполняемых сотрудниками центра по доступным ценам, довольно обширен. Он включает в себя диагностику неисправностей и другие услуги, в числе которых:
1. Ремонт дверцы, замена ручек, кнопок управления
2. Ремонт блока управления, платы
3. Замена амортизаторов, барабана, помпы, насоса, датчиков
4. Замена уплотнителей, шлангов, клапанов
5. Ремонт двигателя стиральной машины, системы привода
6. Профилактика, чистка, извлечение посторонних предметов
РЕМОНТ стиральных машин НА ДОМУ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ.
Вам достаточно связаться с нашим специалистом. Мы не заставим вас долго ждать.
Совершаете звонок или оставляете заявку;
Согласовываете детали с исполнителем;
Мастер по ремонту стиральных машин осуществляет диагностику, озвучивает стоимость услуги;
Специалист сервисного центра восстанавливает работу техники;
После завершения услуги клиент получает гарантийный сертификат.
Мы ценим ваше доверие и время, поэтому спектр услуг по ремонту стиральных машин на дому в Казани осуществляем срочно, надежно и на профессиональном уровне.
Воспользуйтесь помощью опытных мастеров компании незамедлительно, и получите желаемую скидку в размере 10%! Ждем заявок!